◆オープン戦広島２―３中日（７日・マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督が、先発の森翔平投手に苦言を呈した。４四球を与え、３回３失点で降板した左腕。指揮官は「四隅を狙いすぎて、自分で苦しくしている」と指摘した。５日の教育リーグでは、開幕ローテを争う岡本が５回０封、高が４回無失点と好投。２人の名前を出した上で、次回登板に期待した。また、バックスクリーンに“今季１号”を放ったモンテロを称賛した。以