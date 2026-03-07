◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が試合前会見に臨み、韓国戦に向けて意気込みを語った。６日の台湾戦は１３―０の圧勝で白星スタートを切った。一夜明けて「日本らしいつなぎの野球で勝ちたいなと思っています」と宣言。韓国打線の注意点について「一番怖いのは走者を置いての一発、死球、ミスも含めてその辺はしっかりやっていかないとおけないのかなと思っていま