俳優で気象予報士の石原良純（64）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。元東京都知事の作家の父、慎太郎さんから言われた言葉を明かした。良純は子育てに関して「怒られたことがないから怒ったことがない」と語り、庄司智春から「お父さま（慎太郎さん）に怒られたことないんですか？」と質問された。良純は「（家に）いなかったし」と答えた。良純は「うちの父親は、自分の子どもに同じ感動を