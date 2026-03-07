◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日、ＷＢＣ１次ラウンド第２戦・韓国戦（東京ドーム）前の練習でフリー打撃を行い、右中間のビジョンを越える推定１５０メートルの特大アーチを含む５本のサク越えを放った。計２６スイングで５発。異例となる試合前の２日連続フリー打撃を行った大谷について、井端弘和監督は「普段は中で打撃練習をしているとは聞