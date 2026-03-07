タレント鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。当時9歳の愛息を海外留学に送り出す際に「相談した相手」について語った。鈴木は2010年に長男を出産。2013年に離婚後、シングルマザーとして長男を溺愛してきた。長男は3歳からインターナショナルスクールに通っていたが、友人と2週間のスイス留学に行ったことをきっかけに、海外留学を熱望。猛反対した鈴木だったが、長男は熱心で