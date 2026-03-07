◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム）巨人はオリックスに敗れてオープン戦の連勝が３でストップした。８回に門脇の代打で出場して吉田の前に見逃し三振に倒れた石塚裕惺内野手（１９）が直後の守備から二塁に入った。守備機会はなかったが、石塚はこの日の試合前練習で二塁の練習を行っていた。高卒１年目の昨年は遊撃主としてプレー。今キャンプは昨年のセ・リーグベストナイン、ゴールデングラブ賞