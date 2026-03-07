俳優で気象予報士の石原良純（64）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。石原家の子育てを明かした。良純は子育てに関して「怒られたことがないから怒ったことがない」と語った。庄司智春から「お父さまに怒られたことないんですか？」と、元東京都知事の作家、慎太郎さんからの教育について質問されると、良純は「（家に）いなかったし」と答えた。良純は石原家の子育てについて「何もない。自