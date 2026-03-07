◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）ＷＢＣ１次ラウンドの韓国戦に臨む日本のスタメンが発表された。１３安打１３得点の猛攻で、７回コールド勝ちした６日の台湾戦（東京ドーム）に続き、大谷翔平投手は定位置の１番に座った。“超攻撃型”の侍打線が、この日も爆発するか。６日の初戦は１番の大谷が満塁本塁打を含む３安打５打点と大暴れ。吉田、岡本、村上のメジャー組もそろって打点を挙げた。８番