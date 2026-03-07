盲目のピン芸人濱田祐太郎（36）が7日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜午後1時59分＝関西ローカル）にVTR出演。出演してみたい番組について語った。番組では、濱田が行きつけの店を落語家月亭八光（48）とともに訪れ、普段の生活の様子や、吉本総合芸能学院（NSC）の思い出などについて語った。先輩芸人との共演の話題になると、「ありがたいことに、ちょいちょい全国放送の番組に呼ばれるようになって…」と切