ボートレースびわこのヴィーナスシリーズ第23戦「びわこヴィーナス！第6回酒処京都新京極スタンド杯」は7日の5日目10〜12Rに準優勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。驚がくのパワーでセミファイナルを突破した。大橋栄里佳（44＝福岡）は11R、1周1マークで包まれて万事休す。いったんは後方5番手まで下げた。そこから道中でグイグイ加速。2周2マークで2番手まで追い上げた。「（2周1マーク