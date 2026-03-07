◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）は７日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド２戦目の韓国戦（東京ドーム）のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。先発はエンゼルス・菊池雄星投手（３４）。岩手・花巻東高出身のコンビの投打の活躍に期待だ。大谷はＷＢＣ初戦だった前日６日の台湾戦で、大暴れだった。試合前に