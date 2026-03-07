中村勘九郎（44）中村七之助（42）による巡業公演「春暁歌舞伎特別公演2026」が7日、東京・府中の森芸術劇場で初日を迎えた。トークコーナーでは、2人が歌舞伎の魅力や演目に着いて語り、観客からの質問にも答えた。トークコーナーの質疑応答では、俳優笹野高史が当てられ、勘九郎と七之助は「まさか」と驚き、観客からもどよめきが起こった。笹野は、勘九郎に「“四連獅子”はいつ見られますか」と、勘九郎、七之助、勘九郎の長男