7日朝早く、富山市の国道の交差点で車同士の衝突事故があり、軽乗用車に乗っていた親子が死亡しました。発生直後の事故現場では、車がブロックに乗り上げ、あたりは部品が散乱しているのが確認できます。警察によりますと、7日午前5時30分ごろ、富山市八町にある国道8号の交差点で、男性会社員が運転する普通乗用車が、高岡方面へ向かっていたところ、右から来た軽乗用車と出合い頭に衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転して