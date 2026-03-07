ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」の大谷（米ドジャース）が７日、１次ラウンド２戦目となる韓国戦の試合前練習で２日連続のフリー打撃を行った。前夜に行われた初戦の台湾戦前にも、大谷にとっては異例と言えるグラウンドでのフリー打撃を実施。試合では先制満塁本塁打を含む３安打５打点の活躍で、日本をコールド勝ちに導いた。この日のフリー打撃は、２６スイングで柵越え５