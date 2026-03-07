◆第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月７日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）伝統の桜花賞トライアルに３歳牝馬１８頭が出走し、８番人気のコラルリーフ（栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は１０着。抜群の手応えで直線を迎えたが、前が開かず大敗を喫してしまった。同馬は前走１２００メートルのスポーツ報知杯クリスマスローズＳで差し切り勝ち。今回は１４００メートルに距離を延長しタイトル獲得を