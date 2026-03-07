俳優中村倫也（39）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。親交のある俳優生田斗真（41）について話した。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が事前に生田にインタビュー。中村は「こんなに裏表がない人間は出会ったことはないですね」と生田の印象を話した。藤ケ谷が、生田が中村を「すごい甘えてくるし、めっちゃぼけてくる」と話していたことを伝えると、中村は「お兄ちゃんみたいで。ず