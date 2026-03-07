イランのペゼシュキアン大統領。テヘランにある1979年イスラム革命の指導者、ホメイニ師の霊廟を訪問して演説を行った時の様子＝1月31日/Aboutaleb Nadri/Reuters（CNN）イランの軍隊がイスラエルとの応酬を続け、湾岸諸国に対して報復攻撃を行う中、ペゼシュキアン大統領は7日、イランは決して降伏しないと表明した。この1日足らず前、トランプ米大統領はイランが「無条件降伏」しない限り、米政府は交渉を行わないとの考えを示し