アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間となりました。中東では戦闘による被害が広がっています。エルサレムから中継です。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間。中東全域での死亡した人はあわせて1500人を超えました。この1週間に確認されている死者数の内訳です。アメリカとイスラエルによる大規模攻撃が続いているイランでは1332人、イスラエルが空爆などを続けるレバノンでは217人が死亡