タレント鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。溺愛する長男を海外留学に送り出し、寂しさのあまりに「のめり込んだこと」について語った。鈴木は当時9歳の愛息を、英国の全寮制の学校への留学に送り出した。「それまで、分刻みの送り迎え、習い事もめっちゃさせてたし、合間を縫って仕事をして…『めちゃイケ』にも連れてきてたじゃないですか。記憶にないぐらい忙しかったんで