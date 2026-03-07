歴史ある建物を受け継ぎ、現代的にリノベーション若草色の暖簾と信州ゆかりの書家・秋山白巌による木の看板が掲げられている長野駅と善光寺を結ぶ中央通り、風情ある石畳の門前エリアにオープンしたのが、そばとかしわ料理の店「善光寺表参道 たき澤」です。軽井沢や都内で人気のそばの名店「川上庵」が手がける新店です。信州といえば、そばどころ。川上庵グループでは、伝統と現代的な魅力が調和する善光寺門前でいつかそば店を