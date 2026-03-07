【モデルプレス＝2026/03/07】女優の秋野暢子が3月7日、自身のInstagramを更新。定番の朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】69歳大物女優「彩り完璧」フルーツ入りヨーグルトに豚汁…豪華朝食◆秋野暢子、定番の朝ごはん公開秋野は「おはようございます。今朝は夕べの残り物の豚汁と定番の朝ご飯です」とつづり、厚切りトーストに、アーモンドやきなこ、ブルーベリー、バナナ、はちみつを合わせたヨーグルト、具だくさんの豚