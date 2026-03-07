福岡県那珂川市と包括連携協定を結ぶ企業が７日、地域密着型のショッピングモールをオープンしました。オープンを迎えた「ゆめモール那珂川」には、スーパー「ゆめマート」やドラッグストアなど21の店舗が集まっています。オープニングセレモニーでは地元の保育園児が太鼓を披露し、午前9時の開店と同時に列を作った約600人が店内に入りました。運営企業は先月、那珂川市と