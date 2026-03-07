去年11月に亡くなった長野県安曇野市の太田寛前市長のお別れの会が7日、市内で営まれました。去年11月に急性心臓死のため亡くなった安曇野市の太田寛前市長。7日にお別れの会が営まれ、阿部知事や近隣の市町村長など約250人が参列しました。太田前市長は元・県職員で、副知事などを務めてきました。阿部守一知事「太田さんは常に力強いパートナーとして、私のことを支えてくださいました。的確なご助言によりなし得