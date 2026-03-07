天津軌道交通集団の運行管理室で研修を受けるカザフスタンの研修生。（１月２３日撮影、天津＝新華社記者／李然）【新華社天津3月7日】中国軌道交通の投資、建設、運営などを手がける天津軌道交通集団で今年の春節（旧正月）期間中、カザフスタンのアスタナLRT（軽量軌道交通）プロジェクトの運行管理に関する研修に参加した研修生100人以上が集まり、ギョーザ作りや泥人形作り、「福」の字の切り絵を体験し、中国の濃厚な年越し