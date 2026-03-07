丸山元気騎手（35＝フリー）は7日の中山競馬10Rでビップスコーピオンに騎乗した際、スタート直後につまずいて落馬したため、競走を中止した。丸山は頭部の負傷（馬は異常なし）と診断され、騎乗予定だった12Rのアンダーザライトは団野に騎手変更となった。8日の中山競馬の騎乗は当日朝の状態をみて判断される。