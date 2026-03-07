県関係スポーツの結果です。ハンドボール、リーグH、男子の富山ドリームスは県西部総合体育センターで行われたアルバモス大阪との試合を34対30で勝利しました。女子のアランマーレ富山はアルビス小杉総合体育センターで行われた大阪ラヴィッツとの試合、29対18で勝ちました。