県内の放送局が制作したテレビ番組や富山ゆかりの映画などを上映する催しが、富山市で開かれています。「とやま映像祭」は、富山に関する映像作品を通してふるさとの魅力を再発見してもらおうと毎年開かれています。きょうはKNBが制作した番組「割れた藍瓶～能登半島地震500日富山湾はいま～」も上映されました。この番組は、能登半島地震後のシロエビやベニズワイガニの不漁を専門家の研究などをもとに検証するととも