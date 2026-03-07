子どもたちの夢を応援する作文コンクール、「夢作文」の表彰式がきょう、北日本放送で行われました。このコンクールは子どもたちが夢を持って健やかに成長することを願い、富山銀行が県内の小学生を対象に毎年行っているもので、今年で23回目です。868点の応募のうち、最高賞の富山銀行賞には、自身の海外交流事業の経験と将来の夢についてつづった、射水市立大門小学校5年の長澤美歩さんが選ばれました。長澤さんをは