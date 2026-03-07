７日午後７時から東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日韓戦を前に、韓国代表の金慧成（キムヘソン）（米ドジャース）が記者会見した。所属チームの同僚で日本代表「侍ジャパン」の大谷との対戦について問われ、「素晴らしい選手だが、相手チームの一人として考えて試合に臨みたい」と特別視しない考えを示した。しかし、前日の台湾戦での大谷の満塁本塁打に話題が及ぶと、「本当にかっこよか