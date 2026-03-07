ボートレース尼崎の男女混合4日間シリーズ「春到来！BOATBoyカップ2026」が8日に開幕。11日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーは、3日目までの予選得点率上位6人となる。前節の大村ルーキーシリーズ第4戦（2月26日〜3月3日）で通算2回目の優勝を飾り、地元に凱旋（がいせん）となる山下大輝（29＝兵庫）が前検1番時計となる6秒62をマークした。「回り過ぎでした」調整に課題は残したものの「でも直線は下がらなかった