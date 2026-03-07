元シブがき隊の布川敏和（60）が、7日放送のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。還暦を迎え、1人暮らしをしている現状を明かした。布川は、91年にタレントつちやかおり（61）と結婚し、1男2女が誕生したが、2014年に離婚した。現在は、家族で住んだ自宅を売り、マンションで愛犬と1人暮らしをしているという。長男隼汰（33）長女桃花は芸能界、次女花音さん（25）はデザイナーの道に進んだことも紹介された。売った自宅については「