「病室でApple Pencilをなくしてしまい、部屋中探し回って見付からず、半分諦めてベッドに戻ってもう一度ベッド周り確認したら、予想外のところで見付かった。アポーペン、お前は忍者か！ww」【写真】思わず「はあ？」と声が出た…ベッド柵に同化したApple Pencilがこちらそんな投稿が、Xで大きな注目を集めました。病室で愛用のApple Pencilをなくし、ベッド周りから床まで必死に探したものの見つからず、半ばあきらめかけていた