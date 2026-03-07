中国文化・観光部（省）の孫業礼部長は7日に行われた第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の民生をテーマとした記者会見で、「2026年の春節（旧正月、今年は2月17日）の9日間の連休期間（2月15〜23日）には、中国国内の観光客数が延べ5億9600万人、観光支出が8000億元（1元は約22．9円）に上り、過去最高を更新した。2025年には、国内の観光客数は前年比16％以上増加して延べ65億人を超え、観光支出は同9．5％増加して6兆300