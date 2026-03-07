韓国戦の先発メンバー発表、大谷は初戦に続き「1番・DH」野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始19時8分）に臨む。先発メンバーが発表され、大谷翔平投手（ドジャース）は、WBC初戦に続き「1番・指名打者」で先発出場する。大谷は6日のチャイニーズ・タイペイ戦では2回に右越えへ先制の満塁弾。初回の右翼線二塁打、2回の右前適時打と合