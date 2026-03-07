MLB公式が大谷翔平の満塁弾に即反応■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。「1番・指名打者」で先発出場した大谷翔平投手（ドジャース）が2回に満塁本塁打を放った。その5分後、MLB公式が投稿した“1枚”が大きな話題となっている。本番の大舞