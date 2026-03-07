大谷翔平が不敵な笑み…2026年WBC初戦の勝利を報告なぜこの表情を――。米放送局の演出に、日米のファンが爆笑の渦に包まれている。米放送局「FOXスポーツ」は5日（日本時間6日）、同日に行われたWBC開幕戦で勝利を収めた日本代表「侍ジャパン」を称える画像をSNSに投稿。爽やかな表情の選手たちが並ぶ中、下段中央に配置されたドジャースの大谷翔平投手の不敵な表情が「ワルタニ」として話題を呼んでいる。投稿された画像では