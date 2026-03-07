『名探偵コナン』とコラボレーションしたリアル脱出ゲーム（通称「コナン脱出」）の最新作が、夏から、全国各地で開催される。【写真】劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と連動！限定の謎解き企画も■『名探偵コナン』の世界への没入感満載今回、2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と『名探偵コナン』のコラボで開催される「コナン脱出」は、コナン達と協力しながら謎を解き明