アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から7日で1週間となりました。アメリカメディアは6日、トランプ大統領がイラン攻撃で地上部隊の派遣に強い関心を寄せていると報じました。トランプ大統領は6日、SNSに「イランとの合意は無条件降伏以外はあり得ない！」と投稿しました。ニュースサイト「アクシオス」の取材ではイランが「もはや戦えない状況を指す可能性もある」として、必ずしも正式な全面降伏ではない可能性も示唆しま