10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、昨年3月に「准看護師資格」を取得したことを公表している俳優・間瀬翔太さんが、自身のブログを更新。記憶に関する切実な悩みを明かしました。【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】記憶の悩みを告白「何か別の事を一度でも考えたりすると、本来やるべき行動を忘れてしまう」【脳動静脈奇形】間瀬さんは「実は最近悩みがあって、みなさんも一度は経験した事があると思う