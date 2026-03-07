◇明治安田J1百年構想リーグ第5節横浜M0―3FC東京（2026年3月7日MUFG国立）横浜F・マリノスはFC東京に完敗し、今季初連勝とはならなかった。試合開始からわずか32秒で先制されると、立て直せず3失点。開幕5戦で4敗となり、試合後は応援席からブーイングが鳴り響いた。大島秀夫監督は試合後会見で謝罪から入った。「このような敗戦で悔しいし、申し訳ない気持ちでいっぱい」。開始32秒で先制され、主導権を奪われた。左サ