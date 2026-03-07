◆オープン戦オリックス８―０巨人（７日・京セラドーム大阪）オリックス・岸田護監督が現時点で確定していない開幕投手について、決定を先延ばしにすることを明かした。本来なら大本命のエース・宮城と曽谷がＷＢＣに出場。候補の一人である九里はこの日、先発で３回を３安打無失点だった。山下も４日の広島戦（京セラドーム大阪）で５回を３安打無失点。「それ（開幕投手）はまた言います。悩みます、悩みます。いい投手はい