¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£²£¸Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë?ÃÙ¹ï?¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡££¶Æü¤Ï¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬³ÕµÄ¤ËÃÙ¹ï¡£½°±¡Ê¸Éô²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤ÎºØÆ£ÍÎÌÀ°Ñ°÷Ä¹¡Ê¼«Ì±¡Ë¤âÆ±Æü¡¢Íý»ö²ñ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬Î®²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â½ÂÂÚ¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¹ñ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÃÙ¹ï¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡£Íý