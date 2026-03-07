◇練習試合▽山梨学院１１―４加藤学園（７日・山梨学院グラウンド）高校野球の対外試合が７日に解禁され、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する山梨学院は、加藤学園（静岡）と練習試合を行った。身長１９４センチの注目の二刀流・菰田陽生（はるき、３年）が「４番・ＤＨ」で先発登板したが、４回を７安打３失点。最速１５２キロを誇るストレートも１４３キロ止まりで「内容のないピッチングでした