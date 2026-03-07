◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC日本ー韓国（7日、東京ドーム）侍ジャパンは点が入ったときに「お茶を点てる」セレブレーションを行っています。韓国代表は飛行機ポーズでお祝いをしています。韓国代表として戦うジャーマイ・ジョーンズ選手にこの意味を聞いてみると、「日本代表もやってると思うんだけど、みんなで心を1つに何かしようっていう、チームとして1つになろうっていう意図でやってるんだよ」