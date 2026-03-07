◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦前に行われた公式会見に出席。大谷翔平投手（31＝ドジャース）が試合前練習で連日のフリー打撃を行ったことに自身の考えを語った。報道陣から、会見前に行われた日本の試合前練習で吉田、村上、佐藤輝らと言葉を交わしながらフリー打撃