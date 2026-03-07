「女子ゴルフ・ダイキン・オーキッド・レディース・第３日」（７日、琉球ＧＣ＝パー７２）プロ４年目の皆吉愛寿香（２５）＝フリー＝がこの日２バーディー、１ボギーの７１でラウンド。３日連続アンダーパーという安定したプレーで通算６アンダーとし、前日の８位から５位に浮上した。前半はすべてパー。１０番でボギーを叩き、その後は終盤まで耐えた。「（比較的バーディーを取りやすい）１８番で戻して、パープレーで上が