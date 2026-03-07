「オープン戦、広島２−３中日」（７日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手が自打球を右膝に受けた後、途中交代した。六回の３打席目で内角直球をファウルした際に自打球が右膝を付近に直撃。痛みにもん絶し、その場に倒れ込む形となり、トレーナーやコーチが駆け寄った。担架も一時的にグラウンドに運び込まれたが、平川は立ち上がってプレーを続行。右飛に倒れ、そのまま交代となった。平川について、