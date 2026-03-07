格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで「RIZIN.52」を行った。休憩前に榊原信行CEOが登場。今後のスケジュールを発表した。6月6日にゼビオアリーナ仙台で「RIZINLANDMARK14」、7月18日に広島グリーンアリーナで「RIZINLANDMARK15」を行うことが決まった。