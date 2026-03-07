巨人戦に先発し、3回無失点のオリックス・九里＝京セラドームオリックスは九里が3回無失点。3安打1四球と走者を背負っても、変化球を効果的に使うなどして粘った。太田が適時打2本で状態の良さを示した。巨人は先発枠を争うマタと則本がともに3回4失点と、切れ、制球ともに欠いた。