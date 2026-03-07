◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦する。C組も3日目を迎え、準々決勝進出となる上位2カ国の行方もうっすらと見えてきた。ナイターの日本―韓国戦を前に、オーストラリアが2勝0敗、日本と韓国が1勝0敗、台湾が1勝2敗、チェコが3敗。チェコは日